¿Lo sentiste? Sismo de 5.0 despierta a Chiapas hoy 7 de octubre

¿Te despertó? Un sismo de 5.0 de magnitud se percibió en Mapastepec, Chiapas, a las 01:43 horas (tiempo local) de este miércoles 7 de octubre, de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional (SSN).

En un primer momento, se reportó que preliminarmente era de 5.2; sin embargo, la magnitud se ajustó y quedó en 5.0, por lo que las autoridades activaron los protocolos correspondientes.

Debido a que la percepción fue ligera, el sismo no ameritó la activación de la Alerta Sísmica en zonas como el Valle de México (incluyendo a la Ciudad de México) u otros estados vecinos de Chiapas.

SISMO Magnitud 5.0 Loc 102 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 07/10/26 01:43:19 Lat 14.61 Lon -93.31 Pf 10 km pic.twitter.com/Oa9TK3hu4d — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 7, 2026

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Marina descarta Alerta de Tsunami en las costas del Pacífico

Tras el movimiento telúrico, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que las autoridades locales confirmaron que el sismo se percibió de manera ligera y sin reporte de afectaciones. Ante esto, continuaban realizando las labores de monitoreo.

Por otro lado, la Secretaría de Marina (Semar) descartó la Alerta de Tsunami en las costas del Pacífico tras el temblor a 91 kilómetros de Metastepec, Chiapas.

Se trata del segundo sismos de más de 4.0 de magnitud que sorprende a la entidad y que es perceptible para la población, ya que el pasado sábado 3 de octubre se registró uno de 4.2 en la misma ciudad.

🚨 Según el boletín del CAT de @SEMAR_mx, tras el #Sismo de magnitud 5.2 registrado a 91 km al suroeste de Mapastepec, #Chiapas, se descarta la generación de un tsunami para el Pacífico mexicano. pic.twitter.com/TLHv0H2ye3 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 7, 2026

Sismo de 4.1 en Oaxaca hoy 7 de octubre

Por otro lado, a las 00:16 horas de este miércoles, otro sismo sorprendió a Oaxaca, específicamente al sureste de Crucecita. El movimiento telúrico fue de 4.1 de magnitud.

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