Terremoto en Rusia hoy: sismo de 5.9 de magnitud sacude región de Sévero-Kurilsk

Un nuevo sismo sacudió al cinturón de fuego, ahora fue al suroeste de la región de Sévero-Kurilsk, en Rusia, durante la mañana (la tarde en aquel país) de este martes 6 de octubre.

De acuerdo al Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el temblor fue de 5.9 de magnitud y tuvo una profundidad de 26.0 kilómetros.

Hasta el momento, no se tiene reporte de pérdidas humanas o materiales en la región; sin embargo, las autoridades no se han pronunciado tras el movimiento telúrico.

M5.9 earthquake - 264 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia



Oct 7 03:48 local time (20m ago)

Depth 26 kmhttps://t.co/2ULYzzXaWc pic.twitter.com/EYNrIsymUd — Earthquakes (@NewEarthquake) October 6, 2026

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Rusia registró sismos mayores a 4.0 de magnitud en los últimos días

La tierra no se ha dejado de mover en Rusia y, tan sólo el pasado 3 de octubre, se registraron 14 sismos de magnitud mayor a 4.0, el más alto fue de 5.8, de acuerdo al reporte del USGS.

De éstos, cinco rebasaron el 5.0 de magnitud; sin embargo, el más alto en la escala ocurrió a poco menos de 100 kilómetros de lugar donde ocurrió un terremoto de 8.8 de magnitud en julio del 2025 y que provocó un tsunami con olas de entre cinco y seis metros.

Sismo en India hoy 6 de octubre

Minutos más tarde, aunque no tiene relación directa, se presentó un sismo de 5.1 a 34 kilómetros al noroeste de Bageshwar, India.

Asimismo, la región del Archipiélago de Chagos también sufrió un sismo de 4.7 de magnitud.

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