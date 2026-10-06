Megapuente de cuatro días en Puebla: NO lleves a la escuela a los alumnos de este nivel educativo

El mes de octubre cerrará con un megapuente de cuatro días para ciertos alumnos de Puebla, según confirmó la Secretaría de Educación Pública (SEP). Por lo que si tienes hijos o hijas en edad escolar, te contamos cuáles son las fechas exactas en las que las escuelas permanecerán cerradas.

El megapuente de cuatro días en Puebla aplicará únicamente para los estudiantes de educación básica de la entidad; es decir, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas y privadas, en ambos turnos. Te contamos los detalles.

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¿Cuándo es Megapuente de 4 días?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, el próximo megapuente en Puebla comenzará el viernes 30 de octubre. En esta fecha se suspenden clases en las escuelas, debido a que se lleva a cabo la Reunión de Consejo Técnico Escolar.

Pero, ¿por qué será un megapuente de cuatro días? El calendario escolar señala que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresarán a clases hasta el día martes 3 de noviembre, ya que el lunes 2 de noviembre no hay clases porque se conmemora el Día de Muertos.

OJO: El megapuente de cuatro días será del 30 de octubre al 2 de noviembre. No lleves a tus hijos a la escuela.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

¿Qué días no habrá clases en noviembre?

En noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la SEP, los días oficiales en que no habrá clases para educación básica en México son:

Lunes 2 de noviembre : Suspensión de clases por Día de Muertos

: Suspensión de clases por Día de Muertos Lunes 16 de noviembre : Suspensión de clases en conmemoración del Día de la Revolución Mexicana.

: Suspensión de clases en conmemoración del Día de la Revolución Mexicana. Viernes 27 de noviembre: Suspensión de clases por Reunión de Consejo Técnico.

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno de 2026?

Ya estamos en el último trimestre del año, por lo que es normal que madres y padres de familia se pregunten: ¿cuándo comienzan las vacaciones de invierno? De acuerdo con el calendario de la SEP, las vacaciones largas de invierno para los alumnos de educación básica comienzan a partir del lunes 21 de diciembre de 2026 y terminan el martes 5 de enero de 2027.

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