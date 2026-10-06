La construcción en suelos de conservación, cuencas de ríos y laderas han provocado una mayor vulnerabilidad ante desastres naturales en diferentes zonas metropolitanas del país, así lo advirtieron especialistas de la UNAM.

Sumado a una débil vigilancia del uso de suelo y la falta de planeación, así como los cambios de suelo, han favorecido que algunas zonas se conviertan de alto riesgo ante estos hechos meteorológicos.

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Expertos de la UNAM advierten ante formación de zonas vulnerables

La secretaria general de la Facultad de Trabajo Social, Alma Gloria Pérez García, indicó que, durante los últimos 50 años, los procesos de urbanizar zonas han provocado susceptibilidad frente a sismos, inundaciones, incendios y otras contingencias ambientales.

La explicación por parte de Alma Gloria Pérez ocurrió durante el seminario “Riesgos socioambientales, planeación del territorio y políticas públicas en las zonas metropolitanas de Mérida, Acapulco y Ciudad de México”.

Según informa la propia secretaria, la planeación territorial de las construcciones no logra dimensionar los aspectos ambientales, sociales y urbanos para poder reducir los riesgos ante desastres en lugar de incrementarlos.

Y es que la explicación de Pérez García señala que se ha privilegiado el desarrollo de negocios inmobiliarios con el simple objetivo de modernizar, sin tomar en cuenta los factores de riesgo previamente mencionados.

CDMX, Acapulco y Mérida como principales ejemplos

Fue María Isabel Vázquez Padilla, secretaria académica del Instituto de Geografía, quien señaló a CDMX, Acapulco y Mérida como ejemplos de distintos procesos de riesgo y vulnerabilidad.

Y es que uno de los propósitos es, según indica Vázquez Padilla, impulsar alternativas para construir territorios más seguros con una mejor planeación ante estos fenómenos.

Advirtieron que las ciudades además de concentrar población y actividades económicas pueden también tener vulnerabilidades por el cambio del uso de suelo y la expansión de la mancha urbana en distintas zonas del país.

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