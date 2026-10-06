Un enorme agujero en carriles laterales de Periférico Sur se ha convertidfo en un nuevo obstáculo para los automovilistas que circulan por la zona de Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México.

Este nuevo socavón en la Ciudad de México se encuentra justom en elm tramo comprendido entre la avenida Paseos del Pedregal y la carretera Picacho-Ajusco, donde una obre permanece inconclusa, reduciendo la circulación a un solo carril en la zona.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

🚧 Un enorme agujero por una obra inconclusa afecta la circulación en los carriles laterales de Periférico Sur, en Jardines del Pedregal, CDMX.



Los trabajos llevan más de dos semanas y redujeron la vialidad a un solo carril. Vecinos piden concluir la obra



📹: Julio César Graw… pic.twitter.com/UUAk33X4Xk — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 6, 2026

¿Qué pasa en Periférico Sur? Afectaciones por enorme agujero

De acuerdo con los vecinos de la zona, los trabajos de una obra llevan más de dos semanas sin concluir, situación que ha provocado mayoress complicaciones durante las horas de mayor tránsito en la zona, principalmente durante las mañanas y tardes, en las denominadas “horas pico”.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.