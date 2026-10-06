El Área Metropolitana de Guadalajara enfrentará un esquema de racionamiento de agua durante los próximos seis meses, luego de que se agravara la crisis por la calidad del líquido vital que llega a distintos hogares.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, anunció que se reducirá el uso de fuentes que presentan problemas de contaminación para priorizar la calidad del agua distribuida.

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Racionamiento de agua en Guadalajara por contaminación

De acuerdo con lo explicado por Lemus, una de las principales fuentes del problema se encuentra en el sistema antiguo que transporta agua desde Chapala y en la presa Las Pintas. En el canal que alimenta esta presa fueron detectadas descargas irregulares que afectan la calidad del líquido.

Por ello, la medida inmediata será dejar de utilizar el agua de Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala cuando no cumpla con las condiciones necesarias. Esto permitirá mejorar la calidad del suministro, aunque reducirá el volumen disponible para la población.

Según reportan, el área metropolitana de la entidad consume actualmente entre 10 y 11.5 metros cúbicos de agua por segundo, de los cuales, alrededor de 2.5 metros cúbicos provienen de Las Pintas.

¿Cómo se realizarán los cortes de agua en Guadalajara?

El racionamiento funcionará mediante un esquema de rotación del servicio que, en una primera etapa, tendrá una duración estimada de seis meses.

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara anunciaron que será el lunes 12 de octubre cuando presenten el programa de tandeos.

De acuerdo con información preliminar, las zonas más afectadas podrían tener periodos de baja presión y cortes de uno o dos días. La rotación estará vinculada a los trabajos para ampliar la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle y construir el acueducto de desvío de La Calera.

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