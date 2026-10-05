Tardan semanas en hacerla y desaparece en una noche: el arte que este pueblo de Guanajuato pisa cada octubre

El municipio de Uriangato, Guanajuato, afina los últimos detalles para cubrir este martes 6 de octubre un circuito de 5 kilómetros con tapetes monumentales de aserrín y flores para la tradicional procesión de La Octava Noche.

Esta celebración anual transforma las calles del centro histórico en un lienzo multicolor donde más de 200 artesanos, familias y voluntarios trabajan durante semanas en su confección. La caminata religiosa que acompaña a la imagen de San Miguel Arcángel destruirá a su paso el trabajo colectivo en cuestión de horas, en una festividad que reunirá a más de 20,000 visitantes locales e internacionales.

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¿Cómo se elaboran los tapetes en Uriangato para La Octava de San Miguel Arcángel?

Integrantes del Comité Organizador de La Octava señalan que las jornadas de trabajo abarcan hasta 600 horas de preparación continua antes de la fiesta patronal. Los preparativos comienzan aproximadamente un mes antes con la recolección, pigmentación y armado por parte de colectivos comunitarios

La escala de producción utiliza toneladas de insumos naturales para cubrir los 400 metros cuadrados del atrio parroquial y las calles principales:

Vegetales y flores: hojas de tamal teñidas, olotes, cempasúchil, crisantemos y flores polar.

hojas de tamal teñidas, olotes, cempasúchil, crisantemos y flores polar. Minerales y pigmentos: más de 10 toneladas de marmolina, aserrín en camiones torton, arena fina, sal de grano y anilina.

más de 10 toneladas de marmolina, aserrín en camiones torton, arena fina, sal de grano y anilina. Granos y semillas: maíz palomero, maíz teñido y tierra para moldear los relieves de las imágenes religiosas.

¿Por qué la procesión destruye las alfombras florales durante La Octava Noche?

Pisar las figuras multicolor durante el recorrido del santo patrono simboliza la entrega de una ofrenda comunitaria que no busca perdurar en el tiempo. La Secretaría de Cultura de México inscribió esta manifestación en el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial debido a su valor en la transmisión de saberes entre generaciones.

El presidente municipal de Uriangato, Juan Carlos Martínez Calderón, destaca que la participación de escuelas, visitantes de otros países y familias refuerza la identidad local. La caminata religiosa destruye poco a poco las alfombras de aserrín al avanzar la noche, concluyendo el ciclo del arte efímero en la región.

Recomendaciones para visitar los tapetes de Uriangato en Guanajuato

Llegar a las calles del centro histórico desde las primeras horas de la tarde del martes permite fotografiar los tapetes intactos antes del paso de los feligreses. Recorrer el circuito a pie exige el uso de calzado cómodo y respetar los límites trazados por los vecinos para no deshacer los bordes de la arena teñida.

Presenciar la destrucción gradual de las alfombras durante la madrugada constituye el atractivo principal de la festividad en el estado de Guanajuato. Mantener el orden en las aceras garantiza la seguridad de las 20,000 personas que acuden al evento religioso.

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