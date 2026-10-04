¿Por qué NO hay agua en Gustavo A. Madero y cuándo regresa?

Si vives en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) y no tienes agua, te contamos que se trata de un corte masivo que estaba planeado para durar una semana entera. A través de un comunicado la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) pidió paciencia a los vecinos de la demarcación pues se estarán realizando labores de mantenimiento.

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¿Por qué no hay agua en la alcaldía Gustavo A. Madero?

A lo largo del año, la Segiagua programa diversos cortes de agua con el objetivo de llevar a cabo reparaciones y dar mantenimiento en la infraestructura hidráulica de la CDMX. Durante la primera semana de octubre tocó el turno a la alcaldía Gustavo A. Madero, donde las cuadrillas de técnicos estarán realizando la redistribución de agua potable de los tanques Chalmita, lo que ocasiona deficiencia en varias colonias de la alcaldía.

Las colonias afectadas por corte de agua o baja presión son: todas las colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero. El corte comenzó el pasado jueves 1 de octubre y el servicio se restablecerá hasta el próximo jueves 8 de octubre, a las 22:00 horas.

🚧La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía Gustavo A. Madero:



👷‍♀️ Se está realizando una redistribución de agua potable de los tanques Chalmita, esto ocasiona deficiencia en varias colonias de la alcaldía, los trabajos se realizan para una… pic.twitter.com/FSJtEWUZ44 — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) October 2, 2026

Recomendaciones en caso de corte de agua

La Segiagua recomienda a los vecinos de la alcaldía GAM que almacenen agua en cubetas, tambos o tinacos. Asimismo, recomienda el uso racional del líquido evitando actividades como bañarse diariamente, lavar autos o lavar ropa.

Los vecinos de la alcaldía que se queden sin agua pueden solicitar el servicio de pipas de agua totalmente gratis a través de la Línea H2O en el *426.

¿Cómo puedo saber si no hay agua en mi colonia?

Para saber si la falta de agua es un problema generalizado en tu zona o un corte programado, el método más rápido y fácil en la CDMX es consultgar en la plataforma digital del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX)

Entra al sitio oficial de Agua en tu Colonia de SACMEX Selecciona tu alcaldía en el menú desplegable Elige tu colonia Presiona el botón Siguiente

Ahí podrás ver la fuente de suministro de tu colonia, así como el horario de abasto o el calendario de tandeo porgramado para tu zona.

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