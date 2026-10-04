OJO: SEP confirma suspensión de clases el 5 de octubre en un estado de la República

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó una suspensión de clases este lunes 5 de octubre; sin embargo, el paro de labores únicamente aplicará para el estado de San Luis Potosí.

Aunque en los últimos días, la suspensión de clases en distintas entidades del país se debió al paso del huracán Polo; en esta ocasión, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, determinó otorgar el 5 de octubre como día de asueto a los docentes de educación primaria, con motivo del Día de la Maestra y el Maestro de este nivel educativo.

OJO: El resto de las clases de alumnos de preescolar, secundario, bachillerato y licenciatura se llevarán a cabo de manera normal.

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Calendario escolar: ¿Hay clases el 5 de octubre?

El calendario del ciclo escolar 2026-2027 no marca el 5 de octubre como un día de asueto; por esta razón, en el resto de los estados de México, los alumnos de primaria sí tendrán clases normales.

suspensión de clases 5 de octubre Anuncian suspensión de clases en San Luis Potosí este 5 de octubre. (Facebook)

Si vives en otra entidad del país y tienes hijos que estudian el nivel primaria, es importante que tomes en cuenta que solo en San Luis Potosí se suspenden clases. Por lo tanto, en el resto de la República mexicana, el 5 de octubre no se considera día de asueto ni de Consejo Técnico Escolar.

¿Cuándo es el megapuente de octubre?

Según el calendario de la SEP, los alumnos de educación básica sí tendrán un megapuente a finales de octubre. La suspensión de clases comenzará el viernes 30 de octubre, cuando se lleve a cabo la Reunión de Consejo Técnico.

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria volverán a clases hasta el próximo martes 3 de noviembre, ya que el lunes 2 de octubre no habrá clases, porque se celebra el Día de Muertos.

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