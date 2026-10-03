VIDEO: La “Máquina del Misterio” se quedó varada con un perro adentro en inundaciones de Puebla

Las intensas lluvias que se registraron en Puebla provocaron inundaciones y en redes sociales se hizo viral el video de una camioneta diseñada como la “Maquina del Misterio” de Scooby Doo que se quedó varada con un perro adentro.

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“Máquina del Misterio” se queda varada en Puebla

De acuerdo con los reportes, durante la noche del 2 de octubre se registraron fuertes lluvias en el municipio de Palmar de Bravo y en la calle 8 Poniente entre 16 y 18 norte de la junta auxiliar de Cuacnopalan hubo una fuerte inundación.

En el lugar, un trabajador de servicios de internet alertó por la inundación señalando que su auto se había quedado varado.

Cabe señalar que este no fue el único vehículo que tuvo este problema pues otros autos fueron arrastrados por la corriente.

¿Qué hacer si tu coche se queda varado en inundación?

Cuando hay una inundación lo principal es priorizar la seguridad personal, si el agua comienza a entrar a la cabina o sube rápidamente debes abandonar el auto.

Si el nivel de agua afuera es alto la presión impedirá que se abran las puertas por lo que lo mejor es esperar que disminuya el agua o romper la ventana.

Es fundamental que nunca intentes prender el auto si el agua entró por la admisión de aire pues romperá las bielas del motor causando daño total.

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