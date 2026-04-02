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Casi mil kilómetros de costa contaminados por derrame de petróleo

El derrame de petroleo afecta al Golfo de México y ha alcanzado 933 kilómetros de litoral.

Por: Itandehui Cervantes

La Red Corredor Arreficial del Golfo de México exigió una respuesta integral ante la contingencia y solicitó la suspensión de actividades de exploración y extracción petrolera.

Además advirtió que las comunidades costeras comienzan a registrar afectaciones a la salud, denunciaron daños económicos y la ausencia de acciones de limpieza e indemnización por las pérdidas sufridas.

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