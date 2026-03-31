adn bueno
Última hora

ADN confirma que restos hallados por Ceci Flores sí son de su hijo Marco Antonio, revelan Buscadoras de Sonora

Familia de Abraham, minero atrapado en Sinaloa, pide que no se detengan las labores de búsqueda

Abraham Aguilera es uno de los mineros que quedó atrapado en Sinaloa y su familia no pierde la esperanza de que sea rescatado con vida.

Por: Itandehui Cervantes

Abraham se encontraba trabajando en la minera en Sinaloa pero en sus descanso iba a pasar tiempo con su familia. Su suegra comentó a Azteca Noticias que no pierden la esperanza de que sea rescatado con vida.

Las lluvias podrían complicar y retrasar la búsqueda por ello, piden a las autoridades que hagan todo lo que esté en sus manos para rescatarlo.

Tags relacionados
Sinaloa