Familia de Abraham, minero atrapado en Sinaloa, pide que no se detengan las labores de búsqueda

Abraham se encontraba trabajando en la minera en Sinaloa pero en sus descanso iba a pasar tiempo con su familia. Su suegra comentó a Azteca Noticias que no pierden la esperanza de que sea rescatado con vida.

Las lluvias podrían complicar y retrasar la búsqueda por ello, piden a las autoridades que hagan todo lo que esté en sus manos para rescatarlo.