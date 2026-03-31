Familia de Abraham, minero atrapado en Sinaloa, pide que no se detengan las labores de búsqueda
Abraham Aguilera es uno de los mineros que quedó atrapado en Sinaloa y su familia no pierde la esperanza de que sea rescatado con vida.
Abraham se encontraba trabajando en la minera en Sinaloa pero en sus descanso iba a pasar tiempo con su familia. Su suegra comentó a Azteca Noticias que no pierden la esperanza de que sea rescatado con vida.
Las lluvias podrían complicar y retrasar la búsqueda por ello, piden a las autoridades que hagan todo lo que esté en sus manos para rescatarlo.