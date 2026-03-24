Continúa el derrame de petróleo en playas, solo se ha hecho limpieza en zona turística
Pidieron al gobierno instaurar brigadas de limpieza con equipo adecuado para garantizar protección.
Greenpeace denunció que el derrame de petróleo en el Golfo de México afecta 630 kilómetros de línea de costa y tiene un impacto en la totalidad del Corredor Arreficial del Suroeste del Golfo.
Pemex informó que lleva un avance del 85% en las tareas de limpieza; sin embargo, autoridades locales señalan que solo se ha trabajado en zonas turísticas.
Además, Greenpeace hizo un llamado para que se apliquen planes de contingencia y se declare formalmente zona de emergencia ambiental.