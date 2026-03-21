Detienen a maestro que grababa a estudiantes en escuela de CDMX

A través de redes sociales se hizo viral el video de un maestro identificado como Enrique “N” quien usaba su celular para conseguir las imágenes de las alumnas.

Luego de que se dieran a conocer los videos los estudiantes realizaron una protesta y cuando llegaron a detener al maestro, lo grabaron y este aprovechó para mandar saludos a las personas que veían la transmisión.

