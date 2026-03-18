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Itzel, sobreviviente de explosión es dada de alta tras 50 operaciones

Itzel fue sometida a 50 cirugías tras sufrir quemaduras por una fuerte explosión, tras varios años por fin fue dada de alta.

Por: Itandehui Cervantes

Itzel era una niña cuando su mamá la acostó cerca del horno donde hacía pizzas para vender y hubo un chispazo que provocó una fuerte explosión. La menor tuvo que ser trasladada a Estados Unidos y su madre murió cinco días después.

La abuela de Itzel hizo todo para poder salvar a su nieta y tras 50 operaciones, por fin fue dada de alta tras 18 años. Sueña con ser chef o enfermera.

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