Itzel, sobreviviente de explosión es dada de alta tras 50 operaciones
Itzel fue sometida a 50 cirugías tras sufrir quemaduras por una fuerte explosión, tras varios años por fin fue dada de alta.
Itzel era una niña cuando su mamá la acostó cerca del horno donde hacía pizzas para vender y hubo un chispazo que provocó una fuerte explosión. La menor tuvo que ser trasladada a Estados Unidos y su madre murió cinco días después.
La abuela de Itzel hizo todo para poder salvar a su nieta y tras 50 operaciones, por fin fue dada de alta tras 18 años. Sueña con ser chef o enfermera.