Roban 195 millones de daros del SAT e INE en 4 estados

Según la investigación de Gambir Security un ciberataque explotando un chatbot de inteligencia artificial robó 150 GB de datos confidenciales del gobierno mexicano, incluyendo registros del SAT y del INE.

El incidente resalta la vulnerabilidad digital del país y expone datos sensibles de millones de personas. A pesar de establecer la Política General de Ciberseguridad, la falta de medidas efectivas mantiene a México en un entorno de debilidad institucional frente a amenazas crecientes.

