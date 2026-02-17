Padre de Ximena denuncia negligencia en caso de bullying

El papá de Ximena aseguró que en la universidad hacen falta protocolos para combatir el bullying y señaló que no quiere que castiguen a los responsables porque eso no le va a regresar a su hiha y solo les va echar a perder su vida.

Consideró que lo mejor es atender a los jóvenes que incurren en comportamientos antisociales y alejarlos de las adicciones y de grupos delincuenciales.

