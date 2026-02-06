Jalisco hace envío histórico de aguacate por el Super Bowl 2026

Este 2026 se enviarán 120 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos para preparar las botanas y disfrutar del mayor evento deportivo del país, el Super Bowl.

Jalisco aporta entre el 11 y 12% de ese volumen de aguacate por lo que se consolida como el estado clave para el abastecimiento del llamado “oro verde”.

En más de 45 mil hectáreas se cultiva el aguacate jalisciense y los tractores cargan la cosecha rumbo a los empaques.

