¿Qué pasa si no tramito mi CURP Biométrica?
La CURP Biométrica aún no es obligatoria pero poco a poco va teniendo más relevancia en México y ya la solicitan en algunos lugares.
Para tramitar la CURP Biométrica lo primero que debes considerar es que tu CURP debe estar certificada.
Posteriormente ubica tu módulo correspondiente y preséntate de manera presencial con tus documentos. Personal revisará tu información y se dará inicio a la captura de datos biométricos y tu documento será enviado en versión digital.
Cabe mencionar que aún no es un trámite obligatorio; sin embargo, lo será eventualmente por lo que te recomendamos que lo tramites con tiempo para que evites problemas a la hora de hacer algún trámite.