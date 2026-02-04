¡Ya abrió el registro! Así puedes entrar a Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 y recibir más de 9 mil pesos

Si tienes entre 18 y 29 años y actualmente no te encuentras estudiando ni trabajando, se abre una nueva ventana de oportunidad para ti. Desde el pasado 2 de febrero, el Gobierno Federal habilitó el periodo de registros para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, una iniciativa que busca vincular a miles de personas con empresas para iniciar su capacitación laboral.

Este programa ofrece experiencia profesional y garantiza un ingreso mensual competitivo que se ha ajustado conforme al aumento del salario mínimo de este año. La meta es clara: facilitar la inserción al mercado laboral formal y alejar a la juventud de la precariedad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Monto de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 y fecha límite para el registro

Para este 2026, el beneficio económico tuvo un incremento significativo. Quienes logren inscribirse y ser vinculados a un centro de trabajo recibirán un depósito mensual de 9, 582 pesos. Este monto se entrega de manera directa al aprendiz durante un periodo de hasta 12 meses.

Adicionalmente, el programa blinda a los trabajadores en capacitación otorgándoles seguro médico a través del IMSS , el cual incluye:

Atención por enfermedades generales.

Cobertura de maternidad.

Protección contra riesgos de trabajo.

¿Hasta cuándo puedo registrarme?

Aunque las autoridades no han estipulado una fecha de cierre fija, la urgencia es clave. La convocatoria permanecerá abierta únicamente hasta que se agoten los 36 mil lugares disponibles en esta primera etapa, priorizando zonas con mayor necesidad (focalizadas). Por ello, se recomienda realizar el trámite lo antes posible.

Nueva actualización sobre Jóvenes Construyendo el Futuro 2026.|Jóvenes Construyendo el Futuro

Requisitos y guía paso a paso para la inscripción

El proceso se realiza de manera digital y gratuita. El objetivo de la administración, que ya ha integrado a 450 mil nuevos beneficiarios, es eliminar intermediarios.

Si te interesa participar, primero debes asegurarte de cumplir con el perfil básico:

Tener entre 18 y 29 años cumplidos.

cumplidos. Declarar bajo protesta de decir verdad que no estudias y no trabajas al momento del registro .

. Contar con identificación oficial vigente .

. Tener CURP y comprobante de domicilio.

Pasos para registrarte en la plataforma:

Ingresa al sitio oficial Selecciona la opción para crear una cuenta nueva como "aprendiz". Llena el formulario con tus datos de contacto, escolares y generales. Carga tus documentos escaneados o en foto legible (INE, CURP, comprobante de domicilio y fotografía del rostro). Acepta la carta compromiso y los términos del programa.

Una vez completado el perfil, podrás elegir un Centro de Trabajo de las opciones disponibles cercanas a tu domicilio que se adecúen a tus intereses.

Si tienes problemas técnicos con la plataforma o necesitas reportar una incidencia con tu tarjeta del Bienestar, puedes comunicarte a la Línea del Gobierno (079) todos los días o al 800 841 2020 de lunes a sábado para atención específica sobre el medio de pago.