Salvavidas arriesgan todo para rescatar a pareja que se ahogaba en Acapulco

En redes sociales se hizo viral el video en el que se puede ver a tres salvavidas identificados como Iván Gallardo, Erick Álvarez y Alejandro Martínez que corren a toda velocidad y dejan todo para salvar a una pareja que fue arrastrada por el mar.

En pocos segundos lograron salvar al hombre de 25 años y a la mujer de 59 años, ambos turistas originarios de la CDMX.

