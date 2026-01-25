Joven jalisciense gana medalla de oro en la olimpiada internacional de ciencias
Paulo se convirtió en un orgullo al ganar la medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Ciencias Junior de Vanda 2025
Paulo empezó a destacar desde pequeño y sus papás siempre lo apoyaron. Con el primer lugar obtenido, el joven jaliscience se coloca en el ranking global en el octavo lugar y por equipos obtuvo el bronce en la misa competencia.
Sus papás indicaron que el concurso es caro y ellos tuvieron que invertir en los vuelos, hospedajes y el registro; sin embargo están muy orgullosos de lo que logró Paulo y piden al gobierno que apoye más a los jóvenes en estos concursos.