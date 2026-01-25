Joven jalisciense gana medalla de oro en la olimpiada internacional de ciencias

Paulo empezó a destacar desde pequeño y sus papás siempre lo apoyaron. Con el primer lugar obtenido, el joven jaliscience se coloca en el ranking global en el octavo lugar y por equipos obtuvo el bronce en la misa competencia.

Sus papás indicaron que el concurso es caro y ellos tuvieron que invertir en los vuelos, hospedajes y el registro; sin embargo están muy orgullosos de lo que logró Paulo y piden al gobierno que apoye más a los jóvenes en estos concursos.

