Lady Mexibús provoca caos por manejar en el carril confinado

En la grabación se puede ver a la mujer manejando su bici en el carril exclusivo y cuando la confrontaron aseguró que iba ahí por seguridad pues consideraba mas peligroso circular con los autos que junto al Mexibús.

La situación generó un debate en redes sociales pues algunos destacaron que los ciclistas se enfrentan a muchos riesgos pero otros consideraron imprudente invadir un espacio exclusivo para el transporte público.