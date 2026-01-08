Tráiler choca en caseta de cobro de la autopista México-Querétaro
Un tráiler chocó en la caseta de cobro de la autopista México-Querétar y las labores continúan para retirar la unidad; testimonios señalan que el conductor fue asaltado.
El conductor de la unidad se dirigía a la Central de Abasto de Iztapalapa cuando fue abordado por cuatro personas. Fue despojado de sus pertenencias y posteriormente amarrado en la unidad, mientras emprendían la huida.
Al llegar a la caseta de Tepotzotlán los delincuentes perdieron el control, lo que derivó en el choque. Las autoridades no pudieron identificar a los responsables.