Karla Díaz, fiscal regional de Veracruz es destituida por caso Rafael León

Rafael León Segovia, conocido como Lafita León fue arrestado por agentes de la Policía Ministerial y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra instituciones de seguridad pública.

La Fiscalía determinó la vinculación a proceso del comunicador sin considerar el delito de terrorismo por lo que le dictaron prisión domiciliaria por un año.

