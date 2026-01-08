inklusion.png Sitio accesible
Harfuch confirma la detención de Alejandro "N", alías 'K' o 'Z', vinculado al homicidio de Carlos Manzo

Karla Díaz, fiscal regional de Veracruz es destituida por caso Rafael León

Karla Díaz Hermosilla, fiscal regional de la zona sur en Veracruz fue destituida por acusar de terrorismo a un periodista.

Por:  Itandehui Cervantes

Rafael León Segovia, conocido como Lafita León fue arrestado por agentes de la Policía Ministerial y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra instituciones de seguridad pública.

La Fiscalía determinó la vinculación a proceso del comunicador sin considerar el delito de terrorismo por lo que le dictaron prisión domiciliaria por un año.

