Karla Díaz, fiscal regional de Veracruz es destituida por caso Rafael León
Karla Díaz Hermosilla, fiscal regional de la zona sur en Veracruz fue destituida por acusar de terrorismo a un periodista.
Rafael León Segovia, conocido como Lafita León fue arrestado por agentes de la Policía Ministerial y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra instituciones de seguridad pública.
La Fiscalía determinó la vinculación a proceso del comunicador sin considerar el delito de terrorismo por lo que le dictaron prisión domiciliaria por un año.