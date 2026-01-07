Continúan las investigaciones por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca
El accidente del Tren Interoceánico sigue bajo investigación para determinar si fallas técnicas, errores humanos o el estado de la vía provocaron el hecho.
- Las autoridades federales continúan la investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca para determinar si hubo fallas en la infraestructura ferroviaria, errores operativos o problemas mecánicos
- La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Marina encabezan el peritaje técnico sobre el estado de la vía, el sistema de frenos y los protocolos de seguridad
- El accidente ocurrió en un tramo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto clave para el desarrollo logístico entre el Pacífico y el Golfo de México
- No se reportaron víctimas mortales, pero el incidente obligó a suspender temporalmente la operación del tren de carga y pasajeros, afectando la conectividad regional.
- El gobierno federal informó que el Tren Interoceánico solo retomará operaciones cuando se garantice la seguridad ferroviaria y se concluyan las reparaciones de la vía dañada