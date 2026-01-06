Investigan megafraude millonario con tandas en Nuevo León; Ingrid Jasso es la acusada por la estafa
En Nuevo León, la Fiscalía investiga un megafraude en tandas que supera los 27 millones de pesos. Decenas de víctimas denuncian a Ingrid Jasso por desaparecer.
- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una investigación formal contra Ingrid Jasso, originaria de Monterrey, por su presunta implicación en un fraude millonario relacionado con la organización de tandas, afectando a más de 50 víctimas que confiaron en este esquema de ahorro informal
- El megafraude en tandas involucra montos individuales desde miles hasta casi 3 millones de pesos por persona, con estimaciones totales que superan los 20 a 27 millones de pesos, destacando como uno de los mayores escándalos de estafa en Nuevo León
- Víctimas de fraude en tandas denuncian que Ingrid Jasso recolectó fondos a través de grupos de ahorro colectivo en Monterrey, pero desapareció sin entregar los pagos prometidos, generando múltiples denuncias individuales ante la Fiscalía
- Este tandazo millonario expone los riesgos de las tandas como esquema de ahorro informal, donde participantes en Nuevo León perdieron sus ahorros en un presunto fraude masivo, impulsando alertas sobre estafas similares en la región
- Autoridades de Nuevo León analizan el caso de megafraude en tandas para identificar más afectados, mientras Ingrid Jasso enfrenta cargos por estafa, subrayando la vulnerabilidad de sistemas de ahorro colectivo no regulados en Monterrey
- El escándalo de fraude millonario en tandas ha cobrado relevancia en redes, con víctimas compartiendo testimonios de pérdidas económicas en Nuevo León, y la Fiscalía avanzando en la recolección de pruebas contra la organizadora principal