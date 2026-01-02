Así se vivió el sismo de 6.5 en adn Noticias
Sismo de 6.5 en Guerrero activó la alerta sísmica en CDMX y otros estados; no se reportan daños y se aplicaron protocolos de seguridad.
Temblor de magnitud 6.5 con epicentro al suroeste de San Marcos, Guerrero.
- Se activó a las 08:00 horas y se aplicaron protocolos de seguridad
- Autoridades federales y locales no reportan daños
- Implementó marcha lenta mientras se revisaban las vías
- Recomendaciones de Protección Civil para reducir riesgos
