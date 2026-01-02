Así se vivió el sismo de 6.5 en adn Noticias

Temblor de magnitud 6.5 con epicentro al suroeste de San Marcos, Guerrero.

Se activó a las 08:00 horas y se aplicaron protocolos de seguridad

Autoridades federales y locales no reportan daños

Implementó marcha lenta mientras se revisaban las vías

Recomendaciones de Protección Civil para reducir riesgos

