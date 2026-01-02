inklusion.png Sitio accesible
Muere hombre de la tercera edad durante sismo de este 2 de enero de 2026 en CDMX

Así se vivió el sismo de 6.5 en adn Noticias

Sismo de 6.5 en Guerrero activó la alerta sísmica en CDMX y otros estados; no se reportan daños y se aplicaron protocolos de seguridad.

Videos,
México

Por:  Ximena Ochoa

Temblor de magnitud 6.5 con epicentro al suroeste de San Marcos, Guerrero.

  • Se activó a las 08:00 horas y se aplicaron protocolos de seguridad
  • Autoridades federales y locales no reportan daños
  • Implementó marcha lenta mientras se revisaban las vías
  • Recomendaciones de Protección Civil para reducir riesgos

