inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Dos muertos, 12 heridos y más de 300 viviendas dañadas por el sismo en Guerrero

Hija de María Enedelia exige justicia por feminicidio inconcluso; liberan al responsable en Edomex

Más de dos años después del atroz feminicidio de María Enedelia Mejía Pérez en Ixtapaluca, su hija Paola Alondra continúa demandando justicia por feminicidio.

Videos,
México

Por:  Adriana Juárez Miranda

  • El feminicidio de María Enedelia Mejía Pérez ocurrió en mayo de 2023 en Ixtapaluca, Estado de México, cuando intentaba proteger a su hija Paola Alondra de su yerno Kevin Guerrero Torres, hijo de un regidor local, quien la asesinó y enterró en el patio de su casa
  • Paola Alondra Mejía García, víctima de tortura, violación y secuestro por parte de Kevin N, fue injustamente encarcelada por violencia intrafamiliar antes de descubrir el feminicidio inconcluso de su madre, exacerbando su lucha por justicia en Edomex
  • A pesar de una sentencia inicial de 62 años por feminicidio contra Kevin Guerrero Torres en agosto de 2025, un tribunal de Chalco reclasificó el delito a homicidio calificado por falta de evidencia, ordenando su liberación en noviembre de 2025 y generando indignación por impunidad
  • La hija de María Enedelia, apoyada por colectivos feministas y el IMDHD, persiste en exigir justicia por el feminicidio inconcluso, destacando la corrupción en el sistema judicial mexicano y el temor por su integridad tras la absolución del feminicida
  • Este caso de feminicidio en Ixtapaluca resalta la violencia de género en Estado de México, donde el agresor Kevin N buscaba control total sobre Paola Alondra, llevando al asesinato de su suegra y a una batalla legal que cuestiona la efectividad de las leyes contra feminicidios
  • Tras más de dos años de lucha, los familiares de María Enedelia García Pérez denuncian la reclasificación del feminicidio a homicidio, permitiendo la libertad del yerno agresor y exponiendo fallas en la Fiscalía de Edomex para acreditar delitos de género
Tags relacionados
Edomex