Hija de María Enedelia exige justicia por feminicidio inconcluso; liberan al responsable en Edomex
Más de dos años después del atroz feminicidio de María Enedelia Mejía Pérez en Ixtapaluca, su hija Paola Alondra continúa demandando justicia por feminicidio.
- El feminicidio de María Enedelia Mejía Pérez ocurrió en mayo de 2023 en Ixtapaluca, Estado de México, cuando intentaba proteger a su hija Paola Alondra de su yerno Kevin Guerrero Torres, hijo de un regidor local, quien la asesinó y enterró en el patio de su casa
- Paola Alondra Mejía García, víctima de tortura, violación y secuestro por parte de Kevin N, fue injustamente encarcelada por violencia intrafamiliar antes de descubrir el feminicidio inconcluso de su madre, exacerbando su lucha por justicia en Edomex
- A pesar de una sentencia inicial de 62 años por feminicidio contra Kevin Guerrero Torres en agosto de 2025, un tribunal de Chalco reclasificó el delito a homicidio calificado por falta de evidencia, ordenando su liberación en noviembre de 2025 y generando indignación por impunidad
- La hija de María Enedelia, apoyada por colectivos feministas y el IMDHD, persiste en exigir justicia por el feminicidio inconcluso, destacando la corrupción en el sistema judicial mexicano y el temor por su integridad tras la absolución del feminicida
- Este caso de feminicidio en Ixtapaluca resalta la violencia de género en Estado de México, donde el agresor Kevin N buscaba control total sobre Paola Alondra, llevando al asesinato de su suegra y a una batalla legal que cuestiona la efectividad de las leyes contra feminicidios
- Tras más de dos años de lucha, los familiares de María Enedelia García Pérez denuncian la reclasificación del feminicidio a homicidio, permitiendo la libertad del yerno agresor y exponiendo fallas en la Fiscalía de Edomex para acreditar delitos de género