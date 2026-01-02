Despiden a Hilda Alcántara, última víctima mortal del descarrilamiento en el Tren Interoceánico en Oaxaca
Familiares despiden con dolor la última víctima del Tren Interoceánico en Oaxaca, accidente deja 14 fallecidos y más de 100 heridos en el Istmo de Tehuantepec.
- El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca ocurrió el 28 de diciembre de 2025 entre Nizanda y Chivela, causando la muerte inicial de 13 personas y dejando más de 100 heridos, con la Secretaría de Marina confirmando el aumento a 14 víctimas mortales tras el fallecimiento de Hilda Alcántara
- Hilda Alcántara Alvarado, de 73 años, abuela de la niña Elena Solorza Cruz de 6 años quien también pereció en el accidente del Tren Interoceánico, falleció el 1 de enero de 2026 por lesiones graves, convirtiéndose en la última víctima mortal mientras recibía atención en el Hospital Tehuantepec del ISSSTE
- Familiares y amigos despiden a las víctimas del descarrilamiento en el Tren Interoceánico de Oaxaca, incluyendo a la estudiante Luisa Camila Serrano de 15 años, el periodista Israel Enrique Gallegos Soto y Rogelio Alfonso Luna de 62 años, en ceremonias llenas de dolor en municipios como San Pedro Comitancillo y Matías Romero
- La presidenta Claudia Sheinbaum garantiza reparación integral del daño a familiares de las víctimas mortales del accidente en el Tren Interoceánico, con 17 personas aún hospitalizadas y una investigación profunda que incluye la caja negra de la locomotora para determinar causas como posibles fallos en las vías o durmientes de madera podrida
- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto clave para conectar el Pacífico y el Atlántico, suspende operaciones en la Línea Z tras el descarrilamiento en Oaxaca, exigiendo certificación externa para reiniciar el servicio de pasajeros y evitar futuras tragedias en esta ruta ferroviaria estratégica
- Sobrevivientes del accidente del Tren Interoceánico relatan momentos de terror al volcar los vagones, con la Fiscalía General de la República entregando cuerpos en descomposición como el de Rogelio Alfonso Luna, generando denuncias por negligencia en el manejo post-accidente en Oaxaca