Desalojan Hospital en Guerrero tras sismo de 6.5 Grados; hubo daños en CDMX, evacuaciones y réplicas
Desalojan hospital tras sismo de magnitud 6.5 en Guerrero con epicentro San Marcos. Las réplicas continuaron sin afectaciones mayores.
- El sismo en Guerrero de magnitud 6.5 grados, con epicentro en San Marcos, provocó el desalojo inmediato de la clínica ISSSTE en Chilpancingo debido a cuarteaduras y riesgos estructurales, activando protocolos de evacuación en hospitales de la zona
- En CDMX, el temblor causó daños leves en el Hospital La Raza y Centro Médico Siglo XXI, con un saldo de un muerto durante la evacuación en colonia Álamos y al menos 12 heridos reportados por la jefa de Gobierno Clara Brugada
- Autoridades de Guerrero, lideradas por la gobernadora Evelyn Salgado, confirmaron saldo blanco en la entidad pese a derrumbes menores, fugas de gas y evacuaciones preventivas en hoteles y hospitales de Acapulco y municipios costeros
- La alerta sísmica se activó en múltiples estados, afectando CDMX, Michoacán y otros, con más de 500 réplicas registradas tras el sismo magnitud 6.5, sin reportes de lesionados graves en el epicentro San Marcos
- Personal de salud y pacientes fueron reubicados en clínicas alternativas tras el desalojo del ISSSTE Chilpancingo, mientras la CFE atendió caídas de transformadores en Xochimilco y otras zonas afectadas por el movimiento telúrico
- El IMSS Bienestar inició revisiones en instalaciones de Guerrero y CDMX, reportando daños menores en consulta externa de La Raza, enfatizando la importancia de protocolos ante sismos en regiones sísmicas como la costa de Guerrero