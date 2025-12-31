inklusion.png Sitio accesible
Atentado a la libertad de prensa; vinculan a proceso al periodista Rafael León

Rafael León Segovia fue vinculado a proceso en Veracruz; se descartó terrorismo, pero enfrentará prisión domiciliaria por un año mientras avanza el caso.

México

Por:  Ximena Ochoa

Rafael León Segovia fue vinculado a proceso el 30 de diciembre.

  • La FGE desestimó el delito de terrorismo.
  • Enfrenta cargos por encubrimiento y delitos contra instituciones de seguridad.
  • Se le impuso prisión domiciliaria por un año.
  • Familiares denuncian persecución por su labor periodística.

