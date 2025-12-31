Atentado a la libertad de prensa; vinculan a proceso al periodista Rafael León

Rafael León Segovia fue vinculado a proceso el 30 de diciembre.

La FGE desestimó el delito de terrorismo.

Enfrenta cargos por encubrimiento y delitos contra instituciones de seguridad.

Se le impuso prisión domiciliaria por un año.

Familiares denuncian persecución por su labor periodística.

