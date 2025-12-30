Mueren familia y matrimonio en carambolas en Jalisco, reportan 7 muertos y 18 heridos
Tragedia de carambolas en Jalisco deja familias y matrimonios afectados, con reportes de al menos 7 muertos y 18 heridos en accidentes viales recientes.
- Varias carambolas en Jalisco durante diciembre 2025 han causado tragedias en carreteras, con choques múltiples involucrando tráilers y vehículos particulares, dejando muertos y heridos graves
- En accidentes carreteros Jalisco, se reportan familias enteras y matrimonios afectados, destacando el aumento de siniestros viales por temporada vacacional y alto flujo vehicular
- Reportes preliminares de carambolas en Jalisco indican al menos 7 muertos en total acumulados, incluyendo casos con menores y adultos en autopistas como Aguascalientes-León
- Los heridos en accidentes Jalisco superan los 18 en incidentes recientes, con lesionados trasladados a hospitales por Protección Civil y Guardia Nacional en choques múltiples
- Autoridades alertan sobre prevención en carreteras Jalisco tras carambolas mortales, recomendando precaución ante neblina, exceso de velocidad y distracciones en vías con alto tráfico
- Casos destacados de muertos en Jalisco por accidentes incluyen volcaduras y colisiones frontales, afectando a peregrinos y viajeros familiares en rutas como Guadalajara-Colima