Difunden videos tras tragedia en el Tren Interoceánico

El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca, dejó 13 muertos y 70 hospitalizados.

El accidente ocurrió en la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

del Istmo de Tehuantepec. A bordo viajaban 250 personas ; 139 fueron dadas de alta o están fuera de peligro.

; 139 fueron dadas de alta o están fuera de peligro. Entre los heridos hay 17 menores de edad y 13 adultos mayores de 60 años.

de 60 años. Semar, SICT y la FGR investigan las causas del accidente ocurrido en una curva.

