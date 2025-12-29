Difunden videos tras tragedia en el Tren Interoceánico
Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca dejó 13 muertos y 70 hospitalizados; autoridades investigan causas del accidente en la Línea Z.
El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca, dejó 13 muertos y 70 hospitalizados.
- El accidente ocurrió en la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
- A bordo viajaban 250 personas; 139 fueron dadas de alta o están fuera de peligro.
- Entre los heridos hay 17 menores de edad y 13 adultos mayores de 60 años.
- Semar, SICT y la FGR investigan las causas del accidente ocurrido en una curva.
