Difunden videos tras tragedia en el Tren Interoceánico

Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca dejó 13 muertos y 70 hospitalizados; autoridades investigan causas del accidente en la Línea Z.

Videos,
México

Por:  Ximena Ochoa

El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca, dejó 13 muertos y 70 hospitalizados.

  • El accidente ocurrió en la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
  • A bordo viajaban 250 personas; 139 fueron dadas de alta o están fuera de peligro.
  • Entre los heridos hay 17 menores de edad y 13 adultos mayores de 60 años.
  • Semar, SICT y la FGR investigan las causas del accidente ocurrido en una curva.

