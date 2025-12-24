inklusion.png Sitio accesible
Familias resienten alza de precios en Navidad

El costo de las cenas de Navidad y Año Nuevo en México registró un aumento del 17% en comparación con el año anterior.

Videos,
México

Por:  Itandehui Cervantes

  • Entradas como botanas, patés y quesos representan un gasto de 1 mil 750 pesos
  • Platillos como pavo, pierna, bacalao, romeritos y acompañamientos 7 mil 150 pesos.
  • Bebidas como la cerveza, sidra, tequila, ponche y refrescos 4 mil 550 pesos.
  • Postres como pastel y ensalada de manzana 1 mil 450 pesos.
  • Decoración y detalles de mesa 1 mil 200 pesos, y regalo para el intercambio entre 500 y 1 mil pesos.
Economía