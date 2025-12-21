inklusion.png Sitio accesible
Chiapas pide suspender eventos masivos por aumento de sarampión

Chiapas emitió alerta por sarampión ante casos probables; piden cancelar eventos masivos y reforzar vacunación para frenar contagios.

México

Por:  Ximena Ochoa

La Secretaría de Salud de Chiapas emitió aviso epidemiológico por sarampión ante 57 casos probables.

  • Pidieron cancelar o reprogramar eventos masivos en zonas con casos y baja vacunación.
  • Se confirmaron cinco casos en cuatro municipios durante la semana epidemiológica 46.
  • Implementaron cercos sanitarios y aplicaron más de 11 mil dosis de vacuna SRP.
  • Autoridades reiteraron que la vacunación es la principal medida para prevenir brotes.
