Chiapas pide suspender eventos masivos por aumento de sarampión
Chiapas emitió alerta por sarampión ante casos probables; piden cancelar eventos masivos y reforzar vacunación para frenar contagios.
La Secretaría de Salud de Chiapas emitió aviso epidemiológico por sarampión ante 57 casos probables.
- Pidieron cancelar o reprogramar eventos masivos en zonas con casos y baja vacunación.
- Se confirmaron cinco casos en cuatro municipios durante la semana epidemiológica 46.
- Implementaron cercos sanitarios y aplicaron más de 11 mil dosis de vacuna SRP.
- Autoridades reiteraron que la vacunación es la principal medida para prevenir brotes.