Adulta mayor con discapacidad es abandonada en carretera de Matamoros
Una mujer de la tercera edad fue abandonada en una brecha en la carretera de Matamoros; paramédicos la encontraron en pésimas condiciones.
- La mujer se encontraba en una silla de ruedas cerca del kilómetro 15 del Ejido de Morelos rumbo a Playa Bagdad.
- La Fiscalía General de Justicia del Estado y el Sistema DIF ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para localizar a los familiares y dar con los responsables.