inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Alternativas viales por bloqueos y calles cerradas en la CDMX hoy jueves

Adulta mayor con discapacidad es abandonada en carretera de Matamoros

Una mujer de la tercera edad fue abandonada en una brecha en la carretera de Matamoros; paramédicos la encontraron en pésimas condiciones.

Videos,
México

Por:  Itandehui Cervantes

  • La mujer se encontraba en una silla de ruedas cerca del kilómetro 15 del Ejido de Morelos rumbo a Playa Bagdad.
  • La Fiscalía General de Justicia del Estado y el Sistema DIF ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para localizar a los familiares y dar con los responsables.
Tags relacionados
Tamaulipas