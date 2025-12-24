Así puedes identificar bebidas adulteradas durante las fiestas decembrinas
En estas fiestas decembrinas aumenta el consumo de alcohol, por ello, las autoridades recomiendan revisar que no estén adulteradas.
- Verificar que no tenga tipografía o tinta de mala calidad.
- Consultar el código QR que lo acompaña, este debe dar acceso a los detalles de producción, procedencia y los fabricantes de la bebida junto a su número de serie y folio.
- Corroborar su color, en bebidas nacionales se identifica por el color verde y los productos importados por el color vino.