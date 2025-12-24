inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Detienen a venezolanos dedicados al robo de relojes de lujo en Polanco

Así puedes identificar bebidas adulteradas durante las fiestas decembrinas

En estas fiestas decembrinas aumenta el consumo de alcohol, por ello, las autoridades recomiendan revisar que no estén adulteradas.

Videos,
México

Por:  Itandehui Cervantes

  • Verificar que no tenga tipografía o tinta de mala calidad.
  • Consultar el código QR que lo acompaña, este debe dar acceso a los detalles de producción, procedencia y los fabricantes de la bebida junto a su número de serie y folio.
  • Corroborar su color, en bebidas nacionales se identifica por el color verde y los productos importados por el color vino.
Tags relacionados
Navidad