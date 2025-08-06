Ni un salario mínimo: Sueldo de maestros de primaria en 2025 serán menores a los 8 mil pesos

Información oficial dentro del portal Data México del Gobierno Federal, reveló que el sueldo promedio de los maestros de primaria en nuestro país no llega ni al salario mínimo establecido a inicios de este 2025, por lo cual las y los docentes estarán percibiendo menos de los 8 mil pesos mensuales.

De acuerdo con las estadísticas mostradas por el portal antes mencionado, el promedio más alto de sueldo que perciben las y los maestros de primaria es de 12 mil 900 pesos, lo cual apenas supera por tres mil pesos el salario mínimo que entró en vigor en el país en enero pasado.

¿Cuál es el sueldo promedio de los maestros de primaria en México este 2025?

El portal de Data México reveló que el sueldo promedio de los maestros de primaria en el país es de tan solo 7 mil 002 pesos al mes, esto por un estimado de 27.1 horas semanales trabajadas, lo cual equivale a 4.27 días a la semana.

Dentro de las estadísticas mostradas por el mismo, se dio a conocer que en el país se cuenta con un 8.99% de trabajadores informales en esta profesión, lo cual podría hacer que algunos docentes puedan percibir menos de los 7 mil pesos antes señalados.

La fuerza laboral de Profesores de Enseñanza Primaria durante el primer trimestre de 2025 fue 729 mil personas, cuyo salario promedió los 7 mil 002 pesos trabajando alrededor de 27.1 horas a la semana -se lee en el portal Data México.

¿En qué estado gana más un maestro de primaria en México?

Más allá de las cifras antes mencionadas, se señala que el sueldo promedio más alto que pueden recibir los maestros de primaria en el país es de tan solo 12 mil 900 pesos, esto dentro de Baja California Sur.

Otros de los estados con mejor promedio de salario para docentes de primaria son los siguientes:

Nayarit: 12 mil 700 pesos al mes

Campeche: 12 mil 300 pesos al mes

Pese a ello, es importante mencionar que en términos de industrias, los mejores sueldos promedio para maestros de primaria que se evidenciaron en Administración Pública General, lo cual arrojó el resultado de 27.5 mil pesos al mes.

¿Cuál es el salario mínimo en México?

Los datos antes mostrados toman relevancia al tomar en cuenta que el salario mínimo en México para este 2025 es de 8 mil 480 pesos en la mayoría del país, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte es de 12 mil 596.40 pesos.

