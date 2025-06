Autos que no podrán circular en CDMX y Edomex el lunes 30 de junio

Este lunes 30 de junio de 2025, el programa Hoy No Circula aplicará con normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), afectando a los autos con ciertas placas y engomado. Para que no cometas una infracción de tránsito, que afecte tu bolsillo es mejor cumplir con el calendario oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y conocer qué carros no circulan hoy.

A continuación, te compartimos cuáles son los autos que no podrán salir de casa durante los días lunes, si vives en algunas de las alcaldías de la CDMX o en el Valle de la Zona Metropolintana y, próximamente, en el Valle de Toluca.

¿Qué autos no circulan el lunes 30 de junio?

Los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, y holograma 1 y 2 no podrán circular en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Restricciones por tipo de holograma:



Holograma 1 y 2: sí aplican las restricciones

Holograma 0 y 00: pueden circular sin problema

Vehículos híbridos, eléctricos, de personas con discapacidad, emergencia, escolares o de alimentos perecederos están exentos

La medida tiene el objetivo de reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Además, durante la temporada de lluvias es recomendable que manejes con cuidado.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula este lunes?

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, incluyendo zonas como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Chalco. Asimismo, es importante que consideres que a partir del 1 de julio, entre en vigor el nuevo Hoy No Circula; es decir, que se suman 30 municipios del Valle de Toluca al programa Hoy No Circula.

Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Atlautla, Ayapango, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Cocotitlán, Ecatzingo, Huehuetoca, Juchitepec, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Nextlalpan, Ozumba, Papalotla, San Mateo Atenco, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Teoloyucan, Texcoco, Toluca, Tlalmanalco, Tultepec, Zinacantepec y Zumpango.

Recuerda que las multas por incumplir el programa superan los 2 mil pesos, por lo que es importante revisar cada día el calendario y evitar circular si tu vehículo está restringido.

