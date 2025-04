UNAM recupera facultades tras acuerdos con estudiantes en paro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que las instalaciones de las facultades de Arquitectura, Ingeniería, Economía, Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, así como la Escuela Nacional de Artes y Diseño (ENAD), fueron entregadas a las autoridades universitarias la noche del viernes, luego de haber permanecido en paro por parte de grupos estudiantiles.

La resolución se logró gracias al diálogo entre las autoridades y los alumnos, lo cual permitió avanzar en la atención a las demandas planteadas, indicó la Máxima Casa de Estudios en un comunicado este sábado.

Los estudiantes tomaron los planteles en protesta contra la reforma al artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario —ya derogado—, que contemplaba la suspensión o expulsión inmediata como medida provisional ante actos vandálicos, así como para exigir la implementación de comedores subsidiados, entre otras demandas.

En particular, en la Facultad de Arquitectura, se logró un acuerdo que incluye la creación de una comisión revisora para mejorar las cafeterías y la barra de alimentos. Además, se creará un concurso de ideas para renovar estos espacios, en el que participarán estudiantes, académicos y personal administrativo.

Es así, como con diálogo, se avanza en la búsqueda de soluciones a las inquietudes que han manifestado grupos estudiantiles -apuntó la institución educativa

La UNAM reafirmó que la Comisión de Legislación del Consejo Universitario decidió de forma unánime eliminar el artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario. Además, señaló que dicha norma no tiene validez, ya que el reglamento no ha sido publicado, y el rector, Leonardo Lomelí Vanegas, ordenó que no se haga.

Este artículo generó controversia, pues muchos lo consideraban una amenaza a la libertad de expresión, además de que se señaló como una “derechización” de la UNAM.

