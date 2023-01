Mueren al menos 17 personas en Ucrania, incluido ministro del Interior

Se dio a conocer que al menos 17 personas, incluido el ministro del Interior de Ucrania, murieron este miércoles 18 de enero tras caer de un helicóptero, el cual quedó al lado de una guardería en el este de Kyiv.

Muere ministro del Interior de Ucrania

También se encuentran entre los fallecidos los otros dos más altos funcionarios de ese Ministerio y varios menores de edad. Además, se informó que 30 personas fueron trasladadas al hospital, entre ellos 12 niños.

De manera más específica y de acuerdo con lo señalado por las autoridades, las 9 personas que viajaban en el helicóptero murieron al caer cerca de la guardería en el suburbio de Brovary y las otras víctimas mortales ocurrieron en tierra, incluidos 3 niños.

El ministro del Interior de Ucrania , Denys Monastyrsky, de 42 años de edad, viajaba en el helicóptero junto con su primer viceministro y con su secretario de Estado. Es importante mencionar que Monastyrsky es la víctima con el más alto perfil que muere en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa en el 2022.

🔴 #Rusia realizó dos de los ataques más mortíferos desde que empezó la guerra en #Ucrania, servicios de emergencia trabajaron día y noche para encontrar sobrevivientes entre los escombros 😞 pic.twitter.com/ukx2qpTGP2 — adn40 (@adn40) January 18, 2023

También te podría interesar: Joe Biden y Justin Trudeau sostienen reunión bilateral en México

Helicóptero se estrella en Ucrania

Al respecto, el subjefe de la oficina presidencial de Ucrania, Kyrylo Tymoshenko, indicó que el ministro del Interior se dirigía a una “zona conflictiva” de la invasión cuando el helicóptero se estrelló. Posterior, el jefe de la policía de Járkiv, Volodymyr Tymoshko, dijo que los funcionarios se dirigían a esa ciudad de Ucrania.

Tymoshko dijo publicó en redes sociales que “Hoy iba a conocerlos y estrecharles la mano... No iba a ver solo a líderes, sino a amigos a los que respetaba y a los que esperaba ver”.

Algunos testigos han responsabilizado a la invasión rusa por este hecho, sin embargo, hasta ahora no se ha dicho que pueda ser algo más que un accidente. “Había mucha niebla y no había electricidad, y cuando no hay electricidad no hay luces en los edificios”, dijo el residente local Volodymyr a la BBC.

Una maestra de la guardería dijo que “Hubo un gran destello” y antes de de eso se escuchó el sonido de algo volando en el aire. “Escuchamos una explosión. Nos tiramos al piso y luego evacuamos rápidamente a un refugio”, indicó. Después, ocurrió un incendio cerca del lugar y los niños y el personal fueron trasladados fuera del edificio.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.