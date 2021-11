Mujer se cura del VIH sin medicamentos, es la segunda paciente

Investigadores aseguran haber encontrado a la segunda paciente que se habría curado del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) que causa el SIDA, sin recibir medicamentos.

Se trata de una segunda paciente cuyo cuerpo parece haberse librado del VIH, lo que refuerza la esperanza de que algún día sea posible encontrar una cura.

La paciente no ha recibido ningún tratamiento regular y no muestra signos de infección activa ni signos de virus intacto en su cuerpo, después de ser diagnosticada hace 8 años, reporta la revista Annals of Internal Medicine .

Segunda paciente curada de VIH

La mujer de 30 años, originaria de la ciudad de Esperanza, Argentina, habría librado el VIH sin ayuda de un trasplante de células madre u otro tratamiento. La otra paciente curada fue una mujer de 67 años llamada Loreen Willenberg.

El Dr. Xu Yu, del Instituto Ragon del Hospital General de Massachusetts, el MIT y Harvard, que fue autor del estudio, declaró a CNN que hasta el momento solo se había observado una cura esterilizante del VIH en dos pacientes que recibieron trasplante de médula ósea altamente tóxico, sin embargo, el estudio que encabezó demuestra que la cura también puede alcanzarse durante la infección natural, en ausencia de trasplante de médula ósea.

Los expertos analizaron las muestras de sangre recogidas de la paciente de 30 años con VIH entre 2017 y 2020. Tuvo un bebé en marzo de 2020, lo que permitió a los científicos recoger también tejido de la placenta. El recién nacido dio negativo a VIH.

Un análisis de miles de millones de células en sus muestras de sangre y tejidos demostró que había estado infectada por el VIH anteriormente pero, durante el análisis, los investigadores no encontraron ningún virus intacto capaz de replicarse.

Los investigadores no están seguros de cómo el cuerpo de la paciente fue capaz de deshacerse aparentemente del virus intacto.

VIH en el mundo

Alrededor de 38 millones de personas viven con VIH en el mundo, de no recibir un tratamiento la infección puede desembocar en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA.

Unas 690 mil personas murieron el año pasado por enfermedades relacionadas con el SIDA en todo el mundo.

