Rusia y OTAN volvieron a reunirse por Ucrania y sigue la tensión

Durante la jornada de este miércoles 12 de enero, representantes de la OTAN y Rusia, volvieron a debatir sobre la escalada militar en la frontera con Ucrania. La reunión demandó 4 horas, y el secretario de la OTAN expresó que “no fue una discusión fácil”.

El conflicto entre Rusia y Ucrania

No hubo grandes avances en las negociaciones por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Con la amenaza de una nueva guerra entre estas naciones, las negociaciones con la OTAN, EUA y Rusia serán fundamentales para evitar la escalada.

El último capítulo de este conflicto comenzó durante el mes de noviembre de 2021, cuando Bielorrusia, aliado del Kremlin envió a sus fronteras a miles de refugiados, en un acto que fue considerado como un ataque a sus vecinos.

Luego, Rusia aportó el despliegue de más de cien mil soldados a la frontera con Ucrania, y desde entonces no los ha movido ni un centímetro, de hecho solo ha aumentado el nivel de virulencia.

En las vísperas de esta última reunión, el ejército de Putin comenzó a realizar ejercicios con fuego real en la frontera, dejando en claro que sus intenciones no serán retractadas. Cabe recordar que el conflicto entre estas naciones es de larga data, siendo la Guerra de Crimea de 2014, el más violento antecedente.

Qué sucedió en la última negociación entre Rusia y la OTAN

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, fue contundente frente a lo ocurrido en la última reunión. “Esta no fue una discusión fácil. Pero es exactamente por eso que esta reunión fue tan importante”, dijo a los periodistas en Bruselas.

“Tuvimos un intercambio muy serio y directo sobre la situación en Ucrania y sus alrededores, y las implicaciones para la seguridad europea. Hay diferencias significativas entre los aliados de la OTAN y Rusia sobre estos temas.” Agregó el funcionario.

Las exigencias de ambos grupos no son sencillas de conseguir. Estados Unidos, la OTAN y sus aliados están presionando a Rusia para que disminuya la actividad militar en la frontera, ante el temor de una invasión a Ucrania.

Por otra parte, Rusia quiere garantías de que EE.UU. y la OTAN no se expandan más hacia el este y que Ucrania no se una a la alianza militar. Algo que la organización no está dispuesta a hacer.

“Nuestras diferencias no serán fáciles de superar, pero es una señal positiva que todos los aliados de la OTAN y Rusia se hayan sentado alrededor de la misma mesa y se hayan involucrado en temas sustanciales”. Resumió Stoltenberg quien, en otras palabras, anunció que no se avanzó en nada.

Está prevista una nueva reunión para el jueves en la que la OTAN, y Rusia esperan llegar a algún acuerdo, ante la amenaza de una nueva guerra con Ucrania .

