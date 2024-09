Así fue el momento en que un político brasileño agrede con un sillazo a su rival

Durante el debate por la alcaldía de San Pablo, en Brasil , se presentó un fuerte momento donde uno de los oponentes golpea con una silla a su rival, luego de que éste sacara a relucir algunas de las acusaciones en su contra.

Todo ocurrió cuando el político brasileño Pablo Marçal, candidato del Partido Renovardor Laborista Brasileño (PRTV), mencionó la denuncia por presunto acoso sexual que carga en su contra José Luiz Datena, representante del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Momentos sublimes de la política brasileña.



Durante el debate por la Alcaldía de Sao Paulo, José Luiz Datena le da un sillazo a su rival Pablo Marçal.



Video: TV Cultura pic.twitter.com/xl3cIVHJ5b — Eduardo Salazar (@lalosalazare) September 17, 2024

De acuerdo a lo que se pudo ver en la transmisión de TV Cultura, el incidente ocurrió después de que Marçal mencionara las acusaciones antes mencionadas y le pidió “dejar de payasear”, además de renunciar a su candidatura.

Así inició el tenso momento entre los políticos brasileños

La conversación entre ambos, previo al ataque, fue la siguiente:

- La acusación que usted hizo contra mí, repito, no fue investigada porque no había pruebas. Fue archivada por el Ministerio Público (...) Lo que me hiciiste hoy fue terrible, espero que Dios te perdone.

- No respondiste la pregunta. Queremos saber. Eres un cretino. Pasaste por el debate estos días para abofetearme y dijiste que querías hacerlo. Ni siquiera eres hombre para hacer eso, no eres un hombre.

Tras este intercambio de palabras, es que Datena tomó una silla y golpeó a su oponente, por lo que rápidamente el moderador mandó la transmisión a comerciales.

Las reacciones posteriores

Posteriomente, se dio a conocer que el político brasileño fue expulsado del debate y posteriomente abandonó el centro de transmisión por decisión propia; sin embargo, el evento continuó solo con cuatro candidatos.

Al salir del evento, Datena declaró a los medios de la comunicación que perdió “los nervios”, pero declaró que las acusaciones que se vertieron en su contra eran falsas y señaló que seguirían en la contienda electoral.

