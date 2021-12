Este pueblo de España no ha celebrado Año Nuevo en 20 años, ¿por qué?

Una singular historia convirtió a este pueblo de España, en un sitio donde no se ha celebrado el Año Nuevo, en más de 25 años. Se llama Bérchules, y solo viven unas 700 personas. A raíz de un curioso evento ocurrido en la década de los 90, los habitantes de este lugar decidieron no celebrar en diciembre.

Bérchules, el pueblo donde no hay Año Nuevo en diciembre

De camino a la costa de Granada, y rodeado de un paisaje montañés, se encuentra el pequeño pueblo de Bérchules, una localidad que no sería conocida, si no fuese porque no festejan el Año Nuevo como en el resto del mundo.

Enclavado en la vertiente sur del Parque Natural de Sierra Nevada, el pintoresco lugar está rodeado de vertientes de agua y construcciones antiguas, ya que se trata de un pueblo de origen mozárabe, del siglo VIII.

wikimedia El pueblo de Bérchules.

La razón por la que aquí no se festeja el Año Nuevo en diciembre comenzó en el año 1994, durante un corte de luz, durante lo que se convertiría en el último festejo del Año Nuevo.

En esta región de Europa, durante el mes de diciembre el Sol se oculta muchos más temprano de lo que los pobladores desearían, por lo que el corte de luz afectó a la celebración de la llegada del 1995, ya que impidió seguir en directo las campanadas y dar la bienvenida al Año Nuevo.

Así fue como este pueblo modificó el Año Nuevo

Afectados por este corte de luz, y decididos a no tener que volver a pasar por algo así, los pobladores de Bérchules se reunieron en asamblea. Unos cuantos cientos de pobladores de este pueblo de España votaron por modificar la fecha de celebración del Año Nuevo.

Desde ese momento, y hasta el día de hoy, en Bérchules el Año Nuevo se festeja en el mes de agosto, donde ningún corte de electricidad puede aguar la fiesta, ya que en esta fecha las horas de luz son muchas más.

canva

“Ese año no hubo Nochevieja, por lo que los empresarios y el alcalde propusieron repetir la fiesta en verano, ya que es cuando más luz hay. Al final, entre todos llegaron al acuerdo de que se celebraría el primer fin de semana de agosto”, explica Antonio Castillo, de la Asociación Bérchulera de la Nochevieja en agosto”, explican desde un medio local.

Así es como este pueblo de España, escondido entre las montañas de Granada, celebra el Año Nuevo cuando suenan las campanadas del mes de agosto.

