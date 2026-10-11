VIDEO: Inundación arrasa con pueblo entero en Nepal; suman dos catástrofes en un mes

Nepal fue centro de una nueva catástrofe, pues una inundación repentina arrasó con al menos 45 viviendas en el distrito de Gorkha, dejando al menos cinco personas desaparecidas.

La inundación ocurrió luego del desbordamiento de un río en el centro-norte del país y arrasó casas en las localidades de Jagat Bagar, Salleri y Ghattekhola. El primer ministro Balendra Shah mencionó que las labores de búsqueda continúan.

Nueva inundación repentina de un río en Nepal arrasa un pueblo y deja 5 desaparecidos



Una nueva inundación repentina golpeó el centro-norte de Nepal.



El desbordamiento de un río en Gorkha arrasó viviendas y puentes, dejando al menos cinco personas desaparecidas.



Las… pic.twitter.com/UKXLcenZEF — DW Español (@dw_espanol) October 11, 2026

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Así fue como la inundación sepultó casas y puentes

El video que captó por completo los hechos revela cómo la inundación arrasa con casas enteras, postes de luz y puentes, debido a la fuerza del agua.

La persona que graba no puede creer lo que sus ojos ven, pues en cuestión de segundos todo un pueblo desaparece. Hasta el momento no se reportan víctimas humanas.

Inundaciones en Nepal

Hay que señalar que esta inundación ocurre un mes después de que una riada (crecida repentina), provocara la muerte de mil 450 personas y dejara por lo menos 5 mil 200 desaparecidos, una de las mayores tragedias en la historia de Nepal.

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