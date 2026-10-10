Christa Pike, la mujer que sobrevivió a un intento de ejecución por inyección letal en Tennessee, Estados Unidos, salió del hospital y regresó a prisión.

La noticia fue confirmada el sábado 10 de octubre por sus abogados, quienes señalaron que continuará recibiendo atención médica mientras se recupera.

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Christa Pike se recupera tras sobrevivir a dos inyecciones letales

Pike, de 50 años, permanecía hospitalizada desde el procedimiento fallido del pasado 30 de septiembre, un caso que provocó una investigación sobre lo ocurrido.

En los primeros días posteriores al intento, sus abogados temían que pudiera presentar muerte cerebral; no obstante, recuperó la conciencia y comenzó a comunicarse.

Conforme avanzó su recuperación, el equipo legal informó que Pike podía dar algunos pasos con ayuda y que estaba recuperando movilidad y fuerza en los brazos. Finalmente, fue dada de alta y trasladada al Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, en Nashville.

¿Qué pasará ahora con Christa Pike?

Pike fue condenada por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, ocurrido en 1995. El crimen tuvo lugar en una zona boscosa del campus de la Universidad de Tennessee.

Sus abogados buscan que el gobernador de Tennessee, Bill Lee, conmute la pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con el objetivo de impedir un nuevo intento de ejecución.

Un juez ordenó a las autoridades conservar las pruebas relacionadas con el procedimiento fallido, mientras el gobierno estatal revisa lo sucedido.

Los abogados de Pike señalaron que agradece la atención de los servicios de emergencia y del personal médico. Su recuperación continuará bajo supervisión mientras permanece en prisión.

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