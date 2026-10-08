Christa Pike impacta con sus primeras palabras tras ser declarada con muerte cerebral: ACTUALIZACIÓN

Christa Pike no solo sobrevivió al intento de ejecución en Tennessee, sino que venció el pronóstico de muerte cerebral, despertó e impactó al emitir sus primeras palabras.

La prisionera de 50 años de edad despertó el martes 6 de octubre, apenas seis días después de su ejecución fallida y comenzó a hablar cuando sus médicos estaban a punto de retirarle el soporte vital.

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¿Qué dijo Christa Pike tras sobrevivir a la inyección letal?

De acuerdo con el abogado Randy Spivey, la recuperación de Christa Pike fue una verdadera sorpresa para todos, luego de que la mujer fue sometida a dos dosis del sedante pentobarbital y, tras sobrevivir, fue ingresada a un hospital en estado grave.

“¿Dónde estoy?” y “¿Quiénes son ustedes?” fueron las primeras preguntas que hizo Pike al recuperar la consciencia. Pese a su sorprendente recuperación, al parecer sin lesiones cerebrales, la mujer presenta un coágulo sanguíneo en un brazo, neumonía y dificultades para tragar.

¿Qué pasará con Christa Pike tras sobrevivir a la inyección letal?

Tras sobrevivir a un intento fallido de ejecución el pasado 30 de septiembre en Tennessee, el futuro de Christa Pike se encuentra bajo una enorme incertidumbre legal, médica y política.

La inyección letal falló, debido a que Christa Pike padece un tipo de cáncer llamado trombocitosis esencial, que provoca que se le formaran coágulos masivos en los puntos de inyección, que impidieron que el fármaco llegara a su sangre.

Esta condición ya había sido advertida por el equipo legal y la misma Christa Pike, en una entrevista de hace meses: “No tengo buenas venas”, señaló en su momento.

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