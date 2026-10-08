Christa Pike: De una infancia marcada por ATROCES abusos a la condena por un brutal asesinato

Christa Pike despertó y ya camina y habla tras lograr sobrevivir a dos dosis de la inyección letal en la ejecución fallida que se llevó a cabo en Tennessee. La mujer llevaba 31 años presa en el corredor de la muerte, tras haber sido condenada por un brutal crimen en 1996.

Horas antes de la ejecución fallida, los abogados de Christa Pike lograron una suspensión de ultima hora para que los jueces revisaran una vez más los casos de abuso sexual de los que había sido víctima en su infancia. Aunque no alcanzaron para evitar de manera definitiva la pena de muerte, sí llamaron la ateción de la comunidad internacional. Te contamos los detalles.

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Christa Pike: La historia de abusos de la mujer que sobrevivió a una ejecución fallida

Los abogados de Pike habían presentado una solicitud de clemencia de 226 páginas en las que se argumenta la agonizante lista de abusos sexuales y físicos que la mujer sufrió durante su infancia, incluyendo múltiples violaciones por parte de diferentes hombres y palizas por parte de numerosos familiares.

De acuerdo Bethany Brand, profesora de psicología en la Universidad de Towson, quien realizó entrevistas clínicas con Pike, la mujer había sufrido abuso sexual entre los dos y cinco años de edad. El agresor era Ernest Johnson, el novio de la abuela paterna de la convicta.

“Christa mostró un profundo asco en su rostro al hablar del olor de los genitales de este hombre; le repugnaba enormemente, a pesar de que habían transcurrido más de 30 años”, se lee en el informe de la especialista recuperado por The Guardian.

La mujer reveló que el novio de su abuela la había obligado a guardar silencio amenazando con matar a sus mascotas, a su abuela o a ella misma.

A los 11 años de edad, Christa Pike fue violada por un vecino de 37 años justo frente a su casa. Pike le contó a su madre, pero no le creyeron. Los servicios de protección infantil intervinieron solo porque la niña desarrolló una infección a consecuencia de la agresión. Detuvieron al hombre, pero pronto fue liberado y regresó a su caravana a pocos minutos de la casa de Pike.

En 1994, cuando cumplió 17 años, un desconocido la atacó en la calle, la arrastró a un bosque y abusó de ella. El hombre nunca fue identificado.

“De niña, estaba completamente sola, sin apoyo afectuoso, tratamiento ni protección”, escribe Brand en su informe forense.

Christa ike fue víctima de violencia familiar

La madre de Christa Pike era alcohólica por lo que nunca cuidó de su hija o la apoyó a superar los abusos que había sufrido. Sufrió durante años de abuso físico y negligencia, durante los cuales su tía abuela Norma obligó a Pike a sentarse en una bañera con agua fría durante horas, fue golpeada con un látigo de cuero improvisado por uno de sus cinco padrastros y expuesta, siendo aún preadolescente, a horas de pornografía.

Durante su juicio en 1996, todos estos hechos no fueron presentados y el jurado nunca supo que ella intentó suicidarse al menos tres veces cuando era niña, la primera vez cuando tenía 12 años.

¿Qué crimen cometió Christa Pike?

A los 18 años de edad, Christa Pike y su novio Tadaryl Shipp, de 17, habían ingresado a un campamento de formación laboral para jóvenes con problemas. Ahí conocieron a Colleen Slemmer, una chica de 19 años, que hizo sentir insegura a Pike.

De acuerdo con su testimonio, Christa sintió que Colleen quería quitarle a su novio, por lo que se sintió amenazada. Mediante engaños, Pike y su novio llevaron a Colleen a una zona boscosa en el campus de la Universidad de Tennessee. Una vez ahí, la torturaron y golpearon hasta la muerte. Christa Pike terminó destrozándole el cráneo con un trozo de asfalto, mientras que Tadaryl Shipp le dibujó con una navaja un pentagrama en el pecho a la víctima.

Por estos actos, Christa fue condenada a pena de muerte; mientras que Shipp recibió cadena perpetua.

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